Vuole più spazio, lascia la Juventus e la Serie A

Per la Juventus non soltanto operazioni in entrata: non vuole la Serie A, pronto ad andare all’estero

Non solo mercato in entrata per la Juventus. I bianconeri lavorano al ritorno di Pogba, ormai sempre più vicino, ma pensano anche alle uscite e c’è un calciatore che ha intenzione di lasciare Torino e andare alla ricerca di maggior spazio.

Si tratta di Marley Ake, 21 anni, esterno mancino che lo scorso anno ha collezionato anche qualche presenza con la prima squadra, disputando però la maggior parte della stagione con l’Under 23. Il giovane franco-ivoriano non ha però intenzione di fare un’altra stagione come quella conclusa ormai da un mese e cerca una sistemazione per poter giocare con maggior continuità.

A fare il punto sul futuro di Akè è ‘footmercato.com’ che racconta di cinque squadre interessate al 21enne bianconero.

Calciomercato Juventus, Akè sceglie l’estero

Per Marley Akè sono cinque le società che hanno mostrato interesse. In Italia c’è la Salernitana che lo starebbe seguendo con De Sanctis da sempre molto attento ai giovani talenti. Serie A, ma anche Ligue 1 con Angers e Clermont che vorrebbero puntare sul 21enne. Infine, sulle tracce di Akè ci sarebbero anche Anderlecht e Cercle Bruges pronti a portarlo in Belgio.

Da parte sua il 21enne di Beziers non vorrebbe restare in Serie A, ma avrebbe piacere a fare una esperienza in Ligue 1 o anche a provare il campionato belga.