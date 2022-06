Altro che Inter: “E’ l’allenatore giusto per Dybala”

Paulo Dybala è ancora alla ricerca della nuova squadra: l’Inter lo ha messo in standby e l’ex Juve ha il nome dell’allenatore giusto per lui

Tutto ancora da decidere il futuro di Paulo Dybala. Tra sette giorni la Joya non sarà più, anche ufficialmente, un calciatore della Juventus. Una scelta arrivata ormai mesi fa ma alla quale non ha fatto seguito la scelta immediata di una nuova squadra.

E’ l’Inter la società che resta ancora in pole per tesserare l’ormai ex numero 10 bianconero. I nerazzurri però hanno premuto sull’acceleratore per Romelu Lukaku, chiudendo per il ritorno del bomber belga e mettendo in standby l’affare Dybala. L’argentino quindi è in attesa, mentre si guarda anche intorno, valutando altre proposte. Per lui si è parlato di un interessamento del Milan, altra società che ha però in questo momento altre priorità, ma anche della Roma di Josè Mourinho.

Roma, Mauro sicuro: “Mourinho è l’allenatore giusto per Dybala”

A parlare del futuro di Paulo Dybala è Massimo Mauro. L’ex calciatore della Juventus è intervenuto a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’, indicando un allenatore che potrebbe far rendere al meglio la Joya.

Si tratta proprio di Josè Mourinho, tecnico dei capitolini. “Lo Special One – ha affermato Mauro – potrebbe essere l’allenatore adatto a tirare fuori la ‘cazzimma’ da Dybala per farlo diventare un calciatore determinante nelle partite che contano”. Messaggio chiaro, quello dell’ex centrocampista che vede nel tecnico portoghese l’uomo giusto per far diventare la Joya un calciatore determinante.