CMIT TV | Doppio colpo Inter in diretta: “Arrivano al 100%”

Inter scatenata sul mercato, dopo aver chiuso per il ritorno di Romelu Lukaku è pronta al doppio colpo in entrata

L’ufficialità del colpo Lukaku deve ancora arrivare, ma l’Inter ha virtualmente già chiuso l’affare con il Chelsea per il ritorno di Big-Rom a Milano. Per completare il tridente da sogno con Dybala, il club nerazzurro sa benissimo di dover metter mano alle uscite nel reparto d’attacco per favorire l’ingresso della Joya argentina.

Un’operazione che, più che complicarsi, comprensibilmente ha subito un netto rallentamento nelle ultime ore dovuto all’accelerata improvvisa per Romelu Lukaku. In pochi tra i dirigenti nerazzurri si sarebbe aspettati di poter realmente riavere il belga con tale rapidità, ma soprattutto con una formula agevolata rispetto ai 113 milioni versati dal Chelsea appena un anno fa.

In diretta sulla CMIT TV con Fabio Bergomi abbiamo toccato il tasto Dybala, per il quale non vi sarebbero più dubbi: “L’Inter ha in mano Dybala, certo che arriva all’Inter. Non ha proposte, per questo motivo l’Inter addirittura si permette il lusso di aspettare le cessioni. Un lusso che dà la situazione di Dybala, è l’Inter che gestisce la trattativa e decide come e quando. Le mie fonti dicono che l’Inter ha il giocatore completamente in pugno, c’è l’accordo totale”.

Calciomercato Inter, Bergomi annuncia: “Bremer si fa al 100%”

Bergomi, in chiusura, ha confermato le ottime impressioni sull’affare Bremer con il Torino per rinforzare la difesa dell’Inter a prescindere dalle cessioni: “Bremer è slegato da Skriniar, è vero che deve uscire uno a livello numerico, ma l’operazione Skriniar serve per mettere soldi in cassa. Sono comunque due operazioni distinte. Bremer è Inter al 100%, così come Dybala”.