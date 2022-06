Non solo Pogba, subito un tris di colpi per Allegri

La Juventus vuole accontentare Massimiliano Allegri sul mercato: non solo Pogba, in arrivo subito un tris di colpi

Il mercato bianconero sta per entrare nel vivo e sbloccarsi con una serie di annunci in entrata: la dirigenza sta provando ad accontentare tutte le richieste di Massimiliano Allegri. Paul Pogba sarà solamente il primo colpo.

Come vi abbiamo raccontato a più riprese, per il francese è tutto definito e il suo ritorno alla Juventus è ormai realtà. Un’operazione a parametro zero che inietta qualità nel centrocampo della ‘Vecchia Signora’ e darà al tecnico livornese maggiori certezze in mezzo al campo. Oltre al ‘Polpo’, in ogni caso, la Juventus si appresta a portare a stretto giro di posta altri due giocatori al servizio di Allegri.

Calciomercato Juventus, Pogba subito | Arrivano anche Di Maria e Kostic

È tutto pronto per la risposta della Juventus all’Inter sul mercato. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri starebbero per completare tre operazioni in entrata: Paul Pogba, Angel Di Maria e Filip Kostic. Come raccontato ampiamente su Calciomercato.it in questi mesi, per il ‘Fideo’ siamo alle battute finali e l’ottimismo regna sovrano a Torino. L’argentino sarà una pedina fondamentale nell’attacco di Allegri.

Oltre alle due stelle, leggi Pogba e Di Maria, la dirigenza bianconera è pronta a concretizzare anche il pressing per l’esterno serbo. Anche su Kostic vi abbiamo raccontato quali sono le cifre e i contorni dell’affare, così come è nota la volontà del giocatore di raggiungere finalmente la Serie A. Il banchetto in entrata della Juventus apre i battenti: si inizia con un tris di primi.