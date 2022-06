La Juve l’ha mollato, 50 milioni da Conte e Paratici

Nuovo obiettivo per il Tottenham di Conte e Paratici: la Juventus lo ha già mollato. Tutte le cifre e i dettagli

Il Tottenham di Conte e Paratici è già tornato protagonista sul calciomercato estivo, a partire dal colpo Perisic a parametro zero dopo l’addio all’Inter.

Il tecnico ex Inter e Juventus ha riportato gli ‘Spurs’ in Champions League e si attende ora un mercato di assoluto livello. Uno degli ultimi nomi seguiti dal club londinese è quello dell’ex Milan Lucas Paqueta, negli scorsi mesi accostato anche alla Juventus. “Il tempo passato al Milan mi ha reso un giocatore più forte e una persona migliore. Gli anni in rossonero mi sono servivi per acquisire più esperienza per affrontare le avversità in modo differente. Ligue 1 e Serie A sono due campionati simili, ma quello francese è più forte fisicamente rispetto a quello italiano”, ha recentemente dichiarato il Nazionale brasiliano. Adesso le sirene della Premier League e del Tottenham di Conte.

Calciomercato, Tottenham all’assalto di Paqueta

Secondo quanto riportato da ‘football.london’, Conte avrebbe messo nel mirino l’ex Milan e sarebbe intenzionato a portarlo in Premier. Il Lione, però, spara alto per il fantasista, definitivamente esploso in Ligue 1 dopo la deludente parentesi in rossonero: la richiesta della società francese è di circa 50 milioni di euro. Paratici e Conte sono insomma avvisati, mentre la pista Juventus sembra già tramontata.