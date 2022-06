Neymar e la clamorosa pista Juventus: arrivano conferme

A maggio di un anno fa Neymar ha prolungato col Paris Saint-Germain fino a giugno 2025 con aumento dello stipendio a 36 milioni di euro a stagione

Qualità, dribbling, estro, gol, assist e ancora dribbling: i pezzi forti del repertorio di Neymar li conosciamo bene e abbiamo imparato ad attenderli e ad ammirarlo, al PSG e prima ancora al Barcellona.

Il brasiliano, però, quest’estate potrebbe entrare in un clamoroso turbinio di calciomercato che potrebbe portarlo all’addio ai campioni di Francia. In tal senso, stanno facendo rumore le parole del presidente: “C’è bisogno di un nuovo ciclo – ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’ -, aria fresca. Vogliamo costruire una squadra feroce“. In molti hanno associato queste parole e la volontà, ormai non nascosta, di creare una squadra più concreta anche al possibile addio di Neymar. E non sono voci che arrivano isolate, anzi. Già negli scorsi giorni, infatti, il fuoriclasse brasiliano è stato accostato alla Juventus da Calciomercatoweb. Una pista che sta prendendo corpo anche nelle ultime ore.

Neymar alla Juventus: ora arrivano nuove conferme

La pista che porterebbe Neymar alla Juventus potrebbe diventare presto incandescente. Le conferme sul possibile addio al PSG già da quest’estate arrivano da ‘footmercato’, secondo cui ci sarebbe già un prezzo fissato dai francesi per il fuoriclasse brasiliano. A questo punto, bisognerà capire i margini di spesa dei club interessati, dato che comunque l’ex Barcellona ha un ingaggio da oltre 30 milioni di euro l’anno. Il quotidiano ‘Sport’, invece, conferma direttamente l’ipotesi Juventus per il brasiliano. Insomma, una serie di indizi e di voci che potrebbero convergere in una vera e propria (complicatissima) trattativa. L’ennesimo fuoco di un’estate che sembra già bollente.