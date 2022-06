CMIT TV | Può tornare davvero alla Juventus: “E’ tutto aperto”

In chiusura con Di Maria, la Juventus continua a muoversi sul calciomercato per rinforzare il reparto offensivo

Giorni che iniziano a farsi bollenti anche per la Juventus sul mercato. Il club bianconero sino a questo momento ha lavorato soprattutto sotto traccia per blindare colpi del calibro di Paul Pogba ed Angel Di Maria. L’impressione, però, è che in entrata – oltre ai due grandi parametri zero – il meglio deve ancora venire.

Con Marco Busiello, agente di Diego Demme e intermediario di top player del calibro di Morata e Dani Olmo, in diretta sulla CMIT TV abbiamo parlato di mercato della Juventus e non solo. La Roma, ad esempio, sta iniziando a muoversi con forza in entrata: “Valutare le squadre durante il mercato è sempre difficile, sicuramente la Roma ha una grande proprietà, uno staff dirigenziale importante e sono convinto che tutto sia giusto e pronto per poter puntare in alto”.

Su Morata, invece, Busiello ha illustrato perfettamente l’attuale situazione dello spagnolo: “Premetto che io non sono l’agente di Morata, la situazione è esattamente quella che tutti conoscono. In questo momento non c’è accordo fra la Juventus e l’Atletico per il riscatto e di conseguenza allo stato attuale è dei Colchoneros. Se ci sono delle possibilità? E’ un mercato particolare, tutto si può riaprire o chiudere definitivamente nel giro di qualche giorno, comunque parliamo di un giocatore importantissimo che non credo farà fatica a trovare squadra. Possono riaprirsi delle situazioni, non perché ci sia qualcosa oggi, ma perché è un mercato aperto e possono aprirsi tante altre strade sia per la Juventus che per Morata. La volontà dei giocatori ovviamente è importantissima come in tutti le attività, è una cosa molto importante”.

A prescindere dal ritorno o meno alla Juventus, Morata finirà con molta probabilità in un grande club: “Che abbia fatto bene e non benissimo è tutto da vedere, parliamo di un giocatore che ha girato forse le migliori squadre di Europa, per me ha fatto bene un po’ dovunque, poi dipende cosa ci si aspetta da lui. Quest’anno abbiamo visto il suo rendimento, il fatto che non sia rimasto tanto nella stessa squadra credo che rispecchi un po’ quello che è oggi il giocatore moderno, ha giocato in Serie A, in Premier. Lui li ha tutti i top club nel suo curriculum”.

Calciomercato Roma, il punto sulle suggestioni Dybala e Ronaldo

RONALDO ROMA – “Sarebbe una cosa bellissima e suggestiva, ma dobbiamo anche essere realisti, tutto può succedere, ma è un qualcosa di veramente difficile e forse di irrealizzabile. Dybala probabilmente è un giocatore, per economie, che ha più chance di Ronaldo, ma è un’opinione personale”.

DEMME – “Il suo discorso è abbastanza particolare perché ha fatto bene dovunque sia andato, tatticamente è molto disciplinato. Probabilmente non lo aiuta il carattere, lui è estremamente educato e, di conseguenza, a volte finisce un po’ ai margini. Lui ha ancora due anni di contratto a Napoli ed è molto contento, è un italo-tedesco e quindi è molto legato alle origini. Valencia? E’ presto, devo essere sincero non c’è stato nessun tipo di contatto è più una suggestione legata alla stima da parte di Gattuso”.

DANI OLMO – “Il Lipsia si qualifica in Champions da anni in maniera tranquilla, ricordiamoci poi che questo è l’anno dei mondiali. Spostare dei giocatori importanti non è semplice e probabilmente i giocatori non hanno tutta questa voglia. Io credo che ci sarà un bel mercato il prossimo gennaio”.

MAJER E BREKALO – “Lovro Majer piace a tutti e Brekalo ha voglia di rimanere in Italia, bisogna vedere cosa succede, quindi vediamo”.