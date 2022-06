Video ‘rubato’ a Chiellini: svelati gli acquisti della Juve

Il mercato della Juventus è in fermento con diverse trattative ancora da portare a termine. Tanti i nomi che circolano e sui quali si lavora. A tal proposito Giorgio Chiellini se n’è fatti scappare un paio in un breve filmato sui social

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri deve ancora prendere forma in modo concreto. Tanti i profili su cui sta lavorando la dirigenza bianconera da diverso tempo, col chiaro intento di innalzare la cifra tecnica della squadra dopo un paio di stagioni sottotono. In particolare al di là del ritorno di Paul Pogba, la Juve lavora sugli esterni d’attacco col nome più intenso che resta quello di Angel Di Maria, argentino in uscita a costo zero dal Paris Saint Germain che punta a giocare un altro anno importante in Europa, alla luce del Mondiale, per poi provare a tornare in patria al Rosario Central.

È noto il forte interesse della Juventus, con Massimiliano Allegri in primis, per l’esterno d’attacco albiceleste che dovrà presto dare delle risposte definitive in merito al suo futuro. A proposito del mercato bianconero in grande fermento, a margine del matrimonio di Manuel Locatelli, che ieri ha sposato la sua Thessa, sui social è spuntato un video interessante.

Calciomercato Juventus, Chiellini al matrimonio di Locatelli: “Ci serve Di Maria davanti”

In una storia condivisa da Federico Peluso in sottofondo si sente la voce di Giorgio Chiellini che parla di alcuni nomi accostati alla Juve evidenziando: “Però ci serve Di Maria davanti. Berardi, Di Maria e Chiesa va bene”. Un breve video che quindi conferma ancora una volta come anche il forte centrale, ora pronto alla sua nuova avventura americana, attenda con ansia le prossime mosse della società piemontese.