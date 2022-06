Destinazione clamorosa: Bale sceglie la seconda divisione

Si fa sempre più chiaro il futuro di Gareth Bale, alla ricerca di una nuova squadra dopo la scadenza di contratto con il Real Madrid

Dopo aver smentito categoricamente di poter finire al Getafe, nonostante l’agente lo abbia effettivamente offerto al club spagnolo, Gareth Bale prosegue la sua ricerca sul mercato. L’esterno gallese disputerà da protagonista con la sua nazionale i prossimi Mondiali, per cui avrà bisogno al più presto di un nuovo club.

Nelle scorse settimane anche in Italia è stato rilanciato il nome di Bale, sebbene non scaldi particolarmente per via di un’ultima stagione vissuta ai margini del Real Madrid. Tra l’altro, qualora il suo Galles non fosse riuscito a qualificarsi per i Mondiali di Qatar 2022, l’esterno avrebbe anche valutato un possibile ritiro anticipato dal mondo del calcio.

Il grande obiettivo mondiale lo ha invece convinto ad andare avanti e ricercare un nuovo progetto sportivo stimolante. Stando a quanto riportato da ‘WalesOnline”, Bale potrebbe clamorosamente ripartire dalla seconda divisione inglese, vale a dire la Championship. L’attaccante è stato avvistato quest’oggi sui campi d’allenamento del Cardiff City.

La stessa informazione riporta che proprio il Cardiff rappresenta nella testa del calciatore un’opzione più che probabile. I suoi agenti starebbero già trattando con il club, mentre Bale avrebbe già discusso con l’allenatore Steve Morison un possibile approdo nel club della sua città natale. Va anche detto che il livello della Championship è comunque molto competitivo, superiore alla media europea rispetto ad altre seconde divisioni.