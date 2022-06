CMIT TV | Arrivano altre offerte: “Dybala non vuole l’Inter”

Dybala tra Inter e non solo: tante le voci sull’attaccante ex Juve con Fabio Cordella che intervenuto alla CMIT TV si è soffermato proprio sul futuro dell’argentino

Il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco, con l’Inter che vorrebbe costruire un attacco stellare con Lautaro Martinez e Lukaku. Non sarà però affatto semplice, come evidenziato anche da Fabio Cordella in diretta su Twitch alla CMIT TV: “Dove andrà non si sa ancora. Il calciatore è fatto quando lo hai firmato, fino a quel momento tutto può succedere. Nessuno ha detto che l’Inter non ha nulla tra le mai. L’Inter ci sta provando come altre squadre, se gli elementi non si incastrano il calciatore non si fa. Secondo me non sarà così facile. Dybala vuole l’Inter? Uno juventino vero non vorrebbe a prescindere. Dybala è juventino vero”.

POGBA – “Pogba non ha mai voluto lasciare Torino, è contentissimo. Sono juventini di fede”.

Poi ancora su Dybala e l’eventuale approdo all’Inter: “Secondo me Dybala non vuole andare all’Inter. La Juve lo ha sempre voluto è che ha fatto anche qualche errore Dybala e la Juve ha deciso di non tenerlo più. Dybala ha altre offerte, ci sono anche dall’estero. Ci sono diverse squadre. C’è il Milan, c’è la Roma, due squadre spagnole. Purtroppo fino ad oggi ci sono distanze ancora importante su domanda ed offerta, è questo il problema. Se qualcuna di queste squadre con un progetto sportivo importante, dovessero pareggiare o migliorare altre offerte stai tranquillo che firma da un’altra parte”.