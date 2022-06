Il Napoli gli dice addio: la Premier si aggiudica il colpo da 35 milioni

La Premier League si conferma la regina del calciomercato rispetto agli altri campionati

Considerando i top 5 campionati in Europa, quello italiano sino a questo momento è stato quello che meno si è mosso sul mercato. E’ vero che Inter e Juventus stanno per mettere a segno colpi molto importanti che consentirebbero alla Serie A di riaccogliere campioni del calibro di Lukaku e Pogba, ma ad oggi nessuna trattativa importante è stata ancora concretizzata.

In attesa che Milan risolva il tema rinnovi in dirigenza per sbloccare il mercato in entrata, anche dal Napoli ci si aspettano grandi cose dopo una stagione passata per buona parte in cima alla classifica a lottare per lo scudetto. Il club campano dovrà al più presto risolvere i casi Koulibaly e Fabian Ruiz per capire soprattutto come orientare i prossimi movimenti.

In uscita, poi, difficilmente lascerà andare Victor Osimhen, a fronte di una valutazione da oltre 100 milioni di euro fissata dal presidente Aurelio De Laurentiis. In avanti, però, il Napoli potrebbe comunque andare alla ricerca di un vice del centravanti nigeriano, dopo aver valutato diversi profili nelle scorse settimane.

Calciomercato Napoli, si allontana Broja come vice Osimhen

Uno dei nomi caldi sondati dal Napoli era quello di Armando Broja, attaccante albanese cresciuto nel settore giovanile del Chelsea in prestito al Southampton nell’ultima stagione. Il classe 2001 era stato accostato di recente anche all’Atalanta, mentre Inter e Milan si erano mosse timidamente solo nei mesi scorsi senza alcun tentativo concreto.

Come riferito da ‘Goal’, sia Napoli che Atalanta non si sono ancora arrese definitivamente per il gioiellino di proprietà del Chelsea. Nelle ultime ore, però, è schizzato in pole il West Ham, pronto a mettere sul piatto del club londinese ben 35 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo di Broja. Cifra in questo momento in arrivabile per le italiane sul mercato per lo status del ragazzo.