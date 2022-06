Niente Milan ma il futuro è in rossonero: ora è UFFICIALE

L’operazione è stata ufficializzata. L’attaccante accostato al Milan fa ritorno in Germania dopo l’esperienza in Eredivisie

Non sarà al Milan il futuro dell’attaccante alcuni anni fa sulla cresta dell’onda, con tanto di vittoria del Mondiale nel 2014 con la maglia della Germania.

Stiamo parlando di Mario Gotze, accostato di recente al club di Red Bird e da qualche minuto ufficialmente un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. Il 30enne ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco fa così ritorno in Germania dopo l’avventura in Eredivisie, con la maglia del Psv Eindhoven. L’operazione è andata in porto per circa 4 milioni, con il classe ’92 che ha firmato coi rossoneri fino a giugno 2025.