Colpo Zaza e via libera alla Juve: affare da 25 milioni

Simone Zaza è fuori dal progetto tecnico del Torino, al quale è però legato da un altro anno di contratto. Ipotesi Spagna con benefici per la Juventus

Il futuro di Zaza probabilmente non sarà al Torino. L’attaccante è fuori dai piani di Juric, ma coi granata ha ancora un altro anno di contratto da 1,7 milioni di euro netti. Proprio l’ingaggio, ma non solo l’ingaggio rappresenta un ostacolo al suo addio. O meglio al trasloco in Spagna, a quell’Espanyol che ha messo gli occhi sul suo cartellino.

Stando a ‘El Gol Digital’ il club di Barcellona fa sul serio per il 30enne nativo di Pelicoro a secco di gol nella passata stagione. Il problema è che Cairo vuole 3 milioni per lasciarlo partire, questo nonostante il calciatore sia di fatto ai margini, e che appunto lo stipendio dell’ex Juventus è un po’ fuori dalla portata degli spagnoli. L’Espanyol intende comunque fare uno sforzo, offrendo circa la metà e proponendo magari a Zaza un contratto di almeno due anni in modo da ‘spalmare’ l’elevato stipendio.

L’operazione darebbe una accelerata alla partenza di Raul de Tomas, molto corteggiato sul mercato. Per la medesima fonte, il classe ’94 piace molto anche alla Juventus, come noto alla ricerca di una valida alternativa a Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Zaza ‘libera’ de Tomas: servono almeno 25 milioni

Secondo ‘El Gol Digital’ Atletico Madrid e Barcellona sono le sfidanti della Juve nella corsa a de Tomas, autore di 17 gol e 3 assist nell’annata scorsa. L’Espanyol ‘sogna’ di incassare 30-35 milioni, ma potrebbe farsi bastare anche una cifra vicina ai 25 milioni di euro.