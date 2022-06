Svolta totale per Milinkovic: la decisione è definitiva

Un top club avrebbe preso una decisione che riguarda indirettamente anche il futuro del centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic rimarrà alla Lazio o andrà via? Una domanda che ritorna puntuale in ogni sessione estiva di calciomercato da diversi anni a questa parte. Il centrocampista serbo, dal canto suo, continua a dominare tecnicamente e, soprattutto, fisicamente in Serie A. I numeri non mentono: nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol e 11 assist in 37 partite di campionato.

I top club non smettono di seguirlo da vicino e lui desidererebbe alzare l’asticella nella propria carriera col famoso grande salto. Il patron Lotito ovviamente chiede tanti soldi, sugli 80-90 milioni di euro (scadenza contratto giugno 2024). Dunque, l’operazione è tutt’altro che semplice. Il classe ’95, come noto, piace da parecchio alla Juventus. I bianconeri sono a un passo dal riportare Pogba a Torino, ma non smettono di tenere d’occhio la situazione legata al futuro di Milinkovic. Una delle opzioni preferite – se non la preferita in assoluto – del calciatore, invece, sarebbe il Real Madrid, altro club accostato al centrocampista anche nelle scorse settimane. Il trasferimento in questione, però, non dovrebbe diventare realtà, almeno questa estate.

Calciomercato Juventus, svolta Milinkovic: “Il Real non farà più acquisti”

Lo rivela il giornalista Tony Damascelli, sulle frequenze di ‘Radio Radio’: “Il Real non compra più nessuno – ha dichiarato -. Deve vendere tre giocatori, così mi è stato detto. Hanno fatto due acquisti e ora non compreranno altri calciatori. Sono campioni d’Europa e in mezzo al campo hanno giocatori giovani e forti. Kroos andrà via, probabilmente a Manchester“. Resta comunque improbabile un passaggio alla ‘Vecchia Signora’ di Milinkovic ad oggi. Il serbo potrebbe invece approdare in Premier League, dove si registra l’interesse di Chelsea e United.