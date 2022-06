VIDEO CM.IT | Simone Inzaghi-Inter: “Fatta per il rinnovo”

Anche oggi Simone Inzaghi è nella sede dell’Inter: presente anche l’agente Tullio Tinti

Altro giorno, altro incontro. Dopo le tre ore di ieri terminate con il sorriso alla domanda sul ritorno di Lukaku, Inzaghi oggi è nuovamente negli uffici nerazzurri in presenza anche del presidente Zhang. Il tema centrale riguarda il suo rinnovo di contratto.

Dopo la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, il passaggio del girone in Champions League e il secondo posto in Serie A, la società ha deciso che il tecnico dell’Inter merita la riconferma. Non solo, Marotta ha intenzione di blindare Inzaghi assicurandogli un prolungamento sino al 2024 con opzione per un anno successivo. Per lui, inoltre, è previsto un importante adeguamento economico. Ora la palla passa ad Inzaghi.

Inzaghi-Inter, ci siamo: arriva la firma

Nell’incontro odierno, stando a quando filtra, starebbero per arrivare la definitiva fumata bianca e la conseguente firma sul rinnovo, come si evince anche dalla presenza di Tullio Tinti, rappresentante di Simone Inzaghi stesso, oltre che di Bastoni e Darmian. Dubbi e perplessità erano già state scacciate via da qualche mese e ogni sensazione portava a questo esito finale.

Si attende solo l’ufficialità, quindi, ma il sodalizio tra Simone Inzaghi e l’Inter è destinato a durare ancora qualche anno. Ora toccherà a Marotta rinforzare a dovere la rosa, con il benestare del tecnico, così da garantirgli un ulteriore salto di qualità per competere non solo in Italia, ma anche in ambito europeo.

AGGIORNAMENTO ORE 16.15 – Tullio Tinti, rappresentante di Simone Inzaghi, all’uscita dalla sede nerazzurra ha ammesso: “È fatta per il rinnovo di Inzaghi. Futuro Bastoni? È in vacanza adesso, rimane al 100% all’Inter. Sul prolungamento vedremo quando ci chiamerà la società”.