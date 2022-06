Fiorentina, novità Italiano | Agente in città: firma in arrivo

Novità in vista in casa Fiorentina per quanto riguarda il futuro di Vincenzo Italiano: l’agente in città e la firma si avvicina

La Fiorentina è ormai pronta a blindare Vincenzo Italiano. Il tecnico, che dopo una sola stagione alla guida dei viola è riuscito a riportare in Europa la società toscana, è pronto ad apporre la propria firma su un nuovo contratto.

Vi avevamo anticipato come i segnali per un rinnovo fossero molto positivi e la firma sul nuovo contratto è ormai prossima ad arrivare. A Firenze è infatti arrivato Francesco Caliandro, avvocato che rappresenta Italiano, mentre nelle prossime ore è atteso l’agente del tecnico, Fali Ramadani, che ieri si trovava a Maiorca e che è pronto a raggiungere Firenze, dove dovrebbe atterrare nel pomeriggio.

Il tecnico invece è atteso in città in serata. Sembra complicato quindi che la firma arrivi oggi: la giornata chiave dunque potrebbe essere quella di domani. Il contratto attuale scade nel 2023: Italiano dovrebbe prolungare il proprio accordo di un’ulteriore stagione.