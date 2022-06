VIDEO CM.IT | Zhang e Inzaghi in sede: all’Inter è tempo di annunci

Giornata importante per l’Inter: sia Zhang che Simone Inzaghi sono arrivati in sede. E’ tempo di annunci in casa nerazzurra

Sono ore calde per il calciomercato dell’Inter. Sono in ballo varie trattative, che vi stiamo raccontando: dall’arrivo sempre più vicino di Lukaku, all’assalto a Paulo Dybala, passando per Bellanova e la possibile cessione di Milan Skriniar.

Nella sede del club nerazzurro, è la volta di Simone Inzaghi. In ballo, infatti, c’è anche il suo futuro. Per la firma del tecnico sul nuovo contratto manca davvero solo la firma. Insieme al mister vice campione d’Italia è arrivato anche il numero uno del club Steven Zhang. E’ evidente che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola.