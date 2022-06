Ha chiesto di essere ceduto: la Juventus fissa il prezzo al ribasso

Uno dei titolarissimi di Allegri avrebbe chiesto la cessione alla Juventus: sul tavolo avrebbe già quattro offerte

Il calciomercato dei bianconeri si sta rivelando più complicato del previsto: tante sono le soluzioni in uscita da trovare e diverse le richieste di Massimiliano Allegri per rinforzare la squadra.

Certo, i primi due fondamentali nomi in entrata sono quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria, due espresse richieste del tecnico livornese. Come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, per il mediano francese l’accordo è totale mentre sul fronte dell’esterno argentino la Juventus sta ancora aspettando una risposta. In uscita, invece, uno dei titolarissimi di Allegri avrebbe chiesto la cessione. Quattro offerte dall’estero potrebbero sbloccare la sua partenza.

In una stagione dai risultati deludenti, una delle note più liete per Massimiliano Allegri è stato Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è stata una pedina inamovibile della compagine bianconera e, nonostante non siano arrivate reti, è stato tra i più positivi. Secondo quanto rivelato da ‘L’Equipe’, però, Rabiot avrebbe chiesto ufficialmente alla Juventus di essere ceduto in questa sessione di mercato e di avere anche diverse squadre sulle proprie tracce.

Calciomercato Juventus, Rabiot ha chiesto la cessione: 4 club sul francese

Per i bianconeri lasciar partire il transalpino significa anche liberarsi di un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, oltre che mettere a bilancio una plusvalenza. Considerando il fatto che è arrivato a Torino da parametro zero, la Juventus si accontenterebbe di una cifra vicina ai 15 milioni di euro per lasciar partire l’ex Paris Saint-Germain. Su Rabiot ci sarebbero già Manchester United, Chelsea e Newcastle. Inoltre, dalla Spagna, rivelano che anche il Bayern Monaco sarebbe interessato al centrocampista bianconero, che si sentirebbe addirittura a disagio a Torino, per rimpiazzare il connazionale Tolisso. Prima dei colpi in entrata, quindi, la Juventus potrebbe cedere uno dei titolari di Allegri.