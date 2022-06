Nuovo compagno di reparto per de Ligt: ora la Juve ha il via libera

La Juventus è alla ricerca del nuovo compagno di reparto per Matthijs de Ligt: si è sbloccato uno degli obiettivi

La prossima stagione sarà la prima senza più Giorgio Chiellini a guidare la retroguardia, per questo i bianconeri stanno cercando un centrale mancino da affiancare a Matthijs de Ligt. Per uno degli obiettivi potrebbe essere arrivato il punto di svolta.

Il centrale olandese nella prossima stagione dovrà prendere le redini della retroguardia della Juventus, diventandone il leader indiscusso. Un ulteriore salto per il quale sarà necessario anche avere al fianco un compagno di reparto all’altezza, preferibilmente mancino per poter mettere de Ligt nelle migliori condizioni possibili. In questi ultimi giorni si sarebbe sbloccato uno degli obiettivi principali della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, si sblocca Gabriel | L’Arsenal accelera per Lisandro Martinez

Non è un mistero che tra i principali profili monitorati dalla Juventus per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri ci sia anche Gabriel Magalhaes. Il brasiliano, che aveva brillato con la maglia del Lille, sarebbe considerato tra i possibili partenti da parte dell’Arsenal e rappresenterebbe una delle occasioni più importanti per i bianconeri. Di piede mancino, Gabriel formerebbe una coppia ideale con Matthijs de Ligt e ora potremmo essere ad un punto di svolta.

Secondo quanto riportato dal tabloid ‘Standard Sport’, l’Arsenal nelle ultime ore avrebbe accelerato per Lisandro Martinez. In caso di arrivo del centrale argentino, in uscita dall’Ajax, il brasiliano potrebbe avere via libera per raggiungere Torino. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per questo valzer di difensori: Londra, Amsterdam e Torino sono le tre città in cui andrebbe in scena questo domino.