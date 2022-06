Dzeko via dall’Inter: terza pista dopo Juventus e Real Madrid

Dzeko è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Il ritorno di Lukaku può portare alla sua cessione: terza pretendente dopo Juventus e Real Madrid

Un attacco (quasi) tutto nuovo. L’Inter si appresta a rivoluzionare il reparto offensivo a disposizione di mister Inzaghi in questa sessione estiva di calciomercato. Quasi fatta per il clamoroso ritorno di Lukaku, l’amministratore delegato nerazzurro Marotta ha annunciato anche di voler prendere Dybala a costo zero.

In uscita, invece, si cercano acquirenti per l’argentino Joaquin Correa, mentre è probabile la rescissione del contratto del cileno Alexis Sanchez. Discorso simile potrebbe valere anche per il bosniaco Edin Dzeko, che sarebbe chiuso da Big Rom e potrebbe salutare dopo una sola stagione. Per quanto riguarda l’ex romanista, in questi giorni sono state avanzate le ipotesi di un trasferimento alla Juventus per fare il vice Vlahovic oppure al Real Madrid per essere la prima alternativa a Benzema. Ma c’è anche una terza pista che potrebbe invece garantirgli una maglia da titolare. Secondo le indiscrezioni di ‘Sport Mediaset’, che confermano le anticipazioni di ‘calciomercatoweb.it’ dei giorni scorsi, il nuovo tecnico del Valencia Gennaro Gattuso starebbe cercando di convincere Dzeko a seguirlo in Spagna per provare un’avventura nella Liga dopo aver militato già in Premier League e Bundesliga.