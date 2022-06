Cristiano Ronaldo torna davvero, contatti avviati in Serie A

Cristiano Ronaldo sempre più vicino all’addio al Manchester United, la Roma è una delle due possibili destinazioni

Cristiano Ronaldo alla Roma, arrivano nuove indiscrezioni. CR7 sembra essere arrivato al capolinea della sua seconda avventura al Manchester United.

Il fuoriclasse portoghese sembra non essere un profilo in linea con il tipo di calcio che ha in mente il nuovo tecnico dei Red Devils ten Hag ed allora l’addio è sempre più probabile. Per andare dove? Qui iniziano i dubbi, considerato che le grandi d’Europa hanno i ‘posti’ pieni in attacco (dal City che ha preso Haaland al Psg che ha rinnovato Mbappe).

Come si legge sull’edizione online di ‘leggo.it’ sono due le possibili destinazioni per Cristiano Ronaldo: un affascinante ritorno allo Sporting e la Roma. In giallorosso l’attaccante ritroverebbe Josè Mourinho e una piazza piena di entusiasmo. Il quotidiano parla di trattativa avviata con la regia di Jorge Mendes che è agente sia del calciatore che del tecnico portoghese.

Calciomercato Roma, due ostacoli per Ronaldo

Per l’approdo alla Roma ci sarebbero due ostacoli non di poco conto. Il primo è rappresentato dall’ingaggio faraonico (23 milioni di euro) percepito da Ronaldo e che non potrebbe avvalersi neanche del decreto crescita. L’altro è rappresentato dalla mancata partecipazione alla Champions della formazione giallorossa, problema che invece non tocca lo Sporting.

La soluzione capitolina però prende corpo e la conferma arriva anche dai bookmakers che hanno abbassato in maniera considerevole le quote dell’approdo di Ronaldo alla Roma.