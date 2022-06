Il campione d’Europa rifiuta il Milan. Maldini pronto al rilancio

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Milan di Paolo Maldini avrebbe fatto una proposta a Marcelo, terzino sinistro che lascia il Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si è laureato campione d’Europa nella finale contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Le merengues, nonostante il grande risultato ottenuto che è combaciato anche con la vittoria del campionato spagnolo, stanno cambiando qualcosa nella finestra di calciomercato che inizierà la prima settimana di luglio. Un grande del club madridista è stato senza dubbio Marcelo, terzino sinistro brasiliano. Il decano della rosa dei Blancos lascerà alla fine del mese il Real Madrid ed è stato accostato a diversi club spagnoli, ma anche del campionato italiano di Serie A. L’ultima suggestione arriva da ‘UOL Esporte’ e vedrebbe Ronaldo “Il Fenomeno”, presidente del Valladolid, intenzionato a portare nel suo club Marcelo e Dani Alves, in uscita dal Barcellona di Xavi. Attenzione però anche ad un top club italiano.

Milan, Maldini alla carica per Marcelo

Secondo invece quanto riportato da ‘As’, il Milan di Paolo Maldini si sarebbe mosso per arrivare al cartellino di Marcelo. Il giocatore brasiliano, in rossonero, agirebbe come riserva di lusso di Theo Hernandez, ma soprattutto come elemento di carattere ed esperienza all’interno di uno spogliatoio vincente, ma comunque molto giovane. La prima offerta del Milan sarebbe stata di 3 milioni di euro all’anno, rispedita al mittente da Marcelo, ma la società meneghina non sembra intenzionata a mollare e starebbe preparando il rilancio.