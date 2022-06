Calciomercato Juventus e Milan, Asensio ha scelto il nuovo club

Marco Asensio ha deciso quale sarà il suo nuovo club tra Juventus, Milan e le altre big europee: ha scelto la Serie A

Stiamo parlando di una delle più grandi occasioni sul mercato europeo, che in estate lascerà il Real Madrid per accasarsi in un nuovo club: Marco Asensio avrebbe scelto quale sarà il proprio destino.

Come più volte raccontato su queste pagine, negli ultimi anni anche Juventus e Milan hanno palesato un interesse nei confronti dello spagnolo. La sua decisione di lasciare la capitale iberica ed il club campione d’Europa in carica appare ormai come irrevocabile e la partita sul suo futuro sembra apertissima. Oltre alle italiane, su Asensio resta vivo l’interesse di grandi società come il Liverpool: lui, però, avrebbe espresso una chiara preferenza.

Calciomercato Milan, niente Juve e Liverpool | Asensio vuole il rossonero

Arrivano importanti novità dalla Spagna per il tifo rossonero. Mentre il possibile approdo di Renato Sanches a Milano appare più complicato per la concorrenza insistente del PSG, un altro grande giocatore potrebbe essere ora più vicino. Secondo quanto riportato su ‘Sport’, nonostante l’interesse di Klopp, Marco Asensio preferirebbe trasferirsi al Milan piuttosto che al Liverpool.

Il trequartista del Real Madrid, infatti, avrebbe il timore di rivivere coi ‘Reds’ quanto successo negli anni in Spagna: partire spesso dalla panchina e non essere la stella del club. A Milano, invece, sarebbe uno dei principali gioielli a disposizione di Stefano Pioli e avrebbe il posto assicurato tra i titolari. A questo punto della sua carriera, Marco Asensio darebbe la precedenza ad una squadra che gli garantisce centralità nel progetto e il Milan sarebbe la destinazione ideale in questo senso.