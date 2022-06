È tutto finito, Koulibaly-Juve: scelta già fatta

La Juventus punta dritto a rinforzare la propria difesa con un calciatore di primissimo livello che possa sostituire Giorgio Chiellini. Koulibaly nel mirino ma il senegalese ha deciso

L’addio di Giorgio Chiellini ha inevitabilmente modificato gli equilibri della difesa della Juventus, che va a caccia di almeno un nuovo difensore centrale di alto livello, che possa comporre una grande coppia con Matthijs de Ligt. Servirà dunque un calciatore esperto e che naviga su un rendimento di alto profilo già da tempo nell’ottica di un instant team chiamato a vincere già nell’immediato dopo un’annata da zero titoli con Allegri. In questa ottica il nome di Kalidou Koulibaly stuzzica la dirigenza della Juventus con De Laurentiis pronto a sparare una cifra alta per i rivali bianconeri.

Affare quindi estremamente articolato e complesso per diversi fattori, in primis quello ambientale vista la rivalità che intercorre tra Napoli e Juventus, accesa ulteriormente qualche anno fa dal cambio di maglia di Higuain. De Laurentiis infatti in caso di addio al forte centrale senegalese in scadenza 2023, preferirebbe una cessione all’estero.

Calciomercato Juventus, Koulibaly ha preso la sua decisione: esclude i bianconeri

Koilibaly con de Ligt comporrebbe una coppia perfetta per mix di tecnica, velocità, fisicità e potenzialità, ma come evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, tra le poche certezze nel futuro del senegalese c’è proprio la scelta di non voler andare la Juventus. Sarebbe questa la decisione presa dal forte difensore e comunicata nelle ultime settimane ai suoi amici napoletani. Un legame chiaro e forte con la piazza indissolubile nonostante la scadenza contrattuale si avvicini.

Il corteggiamento da parte della Juve rischia di trasformarsi rapidamente in un nulla di fatto, alla luce del fatto che lo stesso Koulibaly pare abbia già manifestato alla sua cerchia di amici la volontà di non vestire la maglia del club di Agnelli. Nel futuro del numero 26 di Spalletti va comunque ancora inquadrata la situazione contrattuale per la quale se ne riparlerà solo al rientro dalle vacanze con De Laurentiis e Fali Ramadani. Per ora intanto nessuno ha bussato alla porta napoletana con 40 milioni di euro per provare a strapparlo agli azzurri.