Inter, Lukaku sempre più vicino: il Chelsea guarda avanti

Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno all’Inter: il Chelsea avrebbe già individuato il sostituto da consegnare a Tuchel

Un anno fa era difficile immaginare che Romelu Lukaku, eletto MVP della Serie A, avrebbe lasciato l’Inter: ancora più inimmaginabile pensare che poi sarebbe potuto tornare dopo appena una stagione.

E, invece, il mercato non smette di stupire e trova sempre nuove strade per compiere i suoi miracoli. Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato come i nerazzurri abbiano prima lasciato lavorare il belga ed il suo entourage, per poi dare la zampata finale con il Chelsea per il più clamoroso dei come back. Ora il ritorno di Lukaku appare sempre più probabile, con il club londinese che avrebbe già individuato il sostituto da consegnare a Tuchel.

Calciomercato Inter, Lukaku torna a Milano | Il Chelsea piomba su Sterling

Ulteriori conferme sul ritorno di Romelu Lukaku in prestito oneroso all’Inter arrivano dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Nizaar Kinsella di ‘Goal.com’, il Chelsea sarebbe intenzionato ad offrire i 35 milioni richiesti dal Manchester City per lasciar partire Raheem Sterling. L’attaccante inglese andrà in scadenza di contratto coi citizens tra un anno e, per questo, il suo valore non è così tanto elevato.

L’ex Liverpool sarebbe diventato il principale obiettivo di Tuchel, che vorrebbe completare l’attacco dei ‘Blues’ con un giocatore con le sue caratteristiche. Questo è un ulteriore segnale del fatto che la partenza del belga, direzione Milano, è sempre più vicina. Come detto, l’operazione dell’Inter sarà un prestito oneroso composto da 10 milioni di parte fissa più altri 2 di bonus. Romelu è pronto a tornare a dominare nel calcio italiano.