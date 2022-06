Marcelo nella big di Serie A: ecco cosa succede

Marcelo ha detto addio al Real Madrid dopo quindici anni e ben venticinque trofei. Stando alle ultime indiscrezioni il suo futuro potrebbe essere in Italia

In lacrime, dopo quindici anni e ben venticinque trofei, l’altro giorno Marcelo ha detto addio al Real Madrid. Gli spagnoli hanno deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, ponendo fine alla sua straordinaria e vincente avventura con la maglia dei ‘Blanços’.

In possesso di passaporto spagnolo, il 34enne terzino brasiliano ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Offerte sono arrivate anche dal suo Brasile, ma il classe ’88 cresciuto nel Fluminense potrebbe voler proseguire la sua esperienza in Europa per almeno un’altra stagione. In tal senso si parla di proposte o comunque interessamenti dalla Turchia, di queste ore è invece la clamorosa notizia di un suo possibile approdo nella nostra Serie A.

🚨 Brazilian star Marcelo was offered to AC Milan. 🇧🇷 #SempreMilan ⚫🔴 pic.twitter.com/jwsunsMSjr — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 18, 2022

Stando a Ekrem Konur di ‘Fichajes.net’, Marcelo è stato offerto al Milan. Non sappiamo quale sia stata la risposta dei rossoneri, che per la fascia mancina potrebbero aver bisogno di una alternativa all’intoccabile Theo Hernandez. Da ambienti milanisti non si esclude tuttavia una conferma del senegalese Ballo-Toure. In caso di addio del senegalese, ecco che il club di Red Bird potrebbe pure fare un pensierino al brasiliano ex Real, a patto che le sue richieste non risultino eccessive. Ad oggi l’operazione appare comunque molto complicata, anche per via dei ‘problemi’ all’interno della società, con Maldini e Massara che non hanno ancora rinnovato i rispetti contratti in scadenza fra meno di due settimane.