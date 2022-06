Difesa insormontabile per la Juve: anche lo scambio per Koulibaly

La Juventus punta a migliorare la difesa in modo massiccio: di nuovo un assalto al Napoli per Koulibaly. La situazione

Con l’addio di Giorgio Chiellini consumatosi alla fine del campionato di Serie A, la Juventus ha una evidente esigenza di andare a potenziare il reparto arretrato con un calciatore di comprovato valore internazionale. Serve infatti un altro centrale di spicco da affiancare a de Ligt e torna di moda la pista Kalidou Koulibaly con De Laurentiis pronto a sparare una cifra alta per i rivali bianconeri.

Un affare evidentemente molto complesso quello che nel caso dovrebbe portare il centrale senegalese, prossimo capitano del Napoli, dall’azzurro al bianconero. De Laurentiis infatti se fosse costretto all’addio gradirebbe di certo maggiormente piste estere come Barcellona o PSG. La concorrenza al di fuori dei confini italiani va però affievolendosi.

Calciomercato Juventus, assalto a Koulibaly con uno scambio sullo sfondo

Il Barcellona, che ha un ottimo rapporto con Fali Ramadani, agente di Koulibaly, non convince a causa dei conti in rosso del club di Laporta in virtù anche degli stringenti paletti della Liga. Il PSG invece sembra stia andando più forte su Skriniar e così facendo la concorrenza sul senegalese sarebbe ridotta all’osso.

De Laurentiis nelle scorse settimane è stato chiaro nel dire che non intende rinunciare a Koulibaly, con valutazione da almeno 40 milioni nonostante il contratto in scadenza 2023, e il tutto senza contropartite tecniche. Secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ al contrario, l’idea della Juventus sarebbe proprio quella di avvicinarsi a questo affare provandoci con uno scambio. Nel caso specifico, a gennaio il Napoli aveva osservato attentamente Federico Gatti, poi preso dai bianconeri e lasciato a Frosinone, e proprio il suo nome potrebbe comparire nella lista dei possibili preferiti. Intanto la Juventus incassa anche un tesoretto importante da circa 20 milioni per il riscatto di Demiral, soldi con cui si potrebbe avviare un dialogo.

I bianconeri sperano di poter costruire la coppia Koulibaly-de Ligt che sarebbe perfetta per la Serie A.