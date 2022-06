Dalle parole ai fatti, arriva l’offerta formale che lo allontana dall’Inter

Dalle parole ai fatti: è arrivata l’offerta formale che potrebbe portarlo lontano dall’Inter, possibili novità in arrivo

Sono giornate molto movimentate in casa Inter. Marotta e Ausilio sono impegnati nelle operazioni di calciomercato: Asllani è quasi un affare definito, per Lukaku le sensazioni sono sempre più positive e in attesa c’è anche Dybala per una campagna acquisti davvero importante.

Arrivi, ma anche partenze perché il bilancio non può essere trascurato. Ecco allora le voci sulle cessioni con Skriniar che potrebbe finire al Paris Saint-Germain ma anche altri calciatori in uscita. Tra questi c’è sicuramente Arturo Vidal: il centrocampista cileno non rientra nei piani di Inzaghi e l’idea del club nerazzurro è di lasciarlo andare via, anche a costo di pagare la penale presente nel suo contratto per la rescissione. A rendere più agevole la partenza potrebbe essere l’offerta formale che l’ex Juventus e Barcellona si è visto recapitare dal Sudamerica.

Calciomercato Inter, offerta per Vidal: i dettagli

Stando a quanto riportato da ‘Olè’, infatti, il Boca Juniors avrebbe presentato una offerta formale al centrocampista cileno. Del resto nei giorni scorsi Riquelme era stato abbastanza chiaro sulla voglia di vedere Vidal con la maglia dei ‘Xeneizes’, un obiettivo cercato anche nelle scorse stagioni.

Questa potrebbe essere quella giusta per vedere l’attuale calciatore dell’Inter giocare con il Boca: dalle parole del vicepresidente ai fatti, con la proposta che sarebbe stata recapitata a Vidal. Ora serve la risposta: l’Inter è pronto a dare il via libera alla cessione.