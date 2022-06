Addio Inter e destinazione a sorpresa: c’è la conferma ufficiale

Si scuote anche il mercato in uscita dell’Inter dopo i tanti nomi in entrata

Come risaputo, Arturo Vidal e Alexis Sanchez non rientrano più nei piani dell’Inter dalla prossima stagione. Entrambi sono legati da un altro anno di contratto con il club nerazzurro e da qualche settimana hanno già iniziato ad allacciare i primi contatti per sondare il terreno verso altri progetti.

Arturo Vidal, ad esempio, lancia da tempo messaggi inequivocabili, postando sui social immagini con la maglia del Flamengo. La trattativa con i brasiliani in effetti va avanti da diverse settimane, ma non si è ancora sbloccata per la distanza sull’ingaggio che chiede il centrocampista cileno rispetto all’offerta. Sullo sfondo rimane sempre la ricca e suggestiva proposta dell’Al Rayyan, che non convince particolarmente il calciatore.

Per questo motivo va prestata particolare attenzione al ritorno di fiamma del Boca Juniors, altro club che rientra nella sfera di gradimento di Vidal. Qualora gli argentini dovessero fare un passo deciso verso il centrocampista cileno, si dovrà prima procedere alla rescissione del contratto con l’Inter e successivamente l’ex Juve potrà firmare il nuovo accordo.

Calciomercato Inter, il Boca Juniors vuole Vidal

A confermare ufficialmente il ritorno di interesse nei confronti di Arturo Vidal, ci ha pensato il vice-presidente del Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, nell’intervista sulle pagine di ‘Olé’: “Vidal, Cavani e Suarez? Questi calciatori sono delle stelle, di primo livello, normale che uno sogna di averli, ma da lì a diventare realtà è complicato. Sono delle stelle, ovviamente vorrei che giocassero nel Boca. Ma non è detto che succeda. Oggi abbiamo tutti i posti per i calciatori stranieri occupati. Ne parleremo con l’allenatore e decideremo se liberare un posto”.