Calciomercato Inter, Conte lo porta via per 90 milioni

Antonio Conte continua a mettere il bastone tra le ruote dell’Inter sul mercato

Non è bastato convincere Ivan Perisic a non siglare il rinnovo di contratto con l’Inter e firmare a costo zero per il Tottenham, Antonio Conte ha intenzione di portarsi dietro a Londra altre importanti pedine della sua vecchia esperienza a tinte nerazzurre.

L’allenatore leccese, ad esempio, per settimane ha tentato di sondare la pista Alessandro Bastoni, ingolosendo l’Inter con cifre particolarmente importanti. Dopo una serie di colloqui andati in scena presso la sede di Viale della Liberazione con l’agente Tullio Tinti, però, il club nerazzurro di comune accordo con il calciatore ha deciso di respingere qualsiasi assalto ‘Spurs’.

Non è un caso se negli ultimi giorni è tornato di moda in uscita il nome di Milan Skriniar, già nel mirino del Tottenham un paio di stagioni fa quando non rientrava tra gli incedibili dello stesso Conte a Milano, ma che adesso piace soprattutto al Paris Saint Germain, disposto ad arrivare per lui anche ad una proposta da oltre 70 milioni di euro. A nord di Londra, però, pare proprio abbiano messo gli occhi su un altro interista ritenuto quasi incedibile dalla proprietà.

Calciomercato Inter, il Tottenham insiste per Lautaro Martinez

Come riportato in Inghilterra dal ‘The Guardian’, il Tottenham avrebbe nuovamente preso di mira Lautaro Martinez. Proprio la scorsa estate, quando in panchina sedeva ancora Nuno Espirito Santo, era stato fatto un tentativo per strappare il centravanti argentino a Simone Inzaghi, andato ovviamente a vuoto.

Stavolta, però, il Tottenham potrebbe far vacillare l’Inter con una proposta da circa 90 milioni di euro. Una cifra da capogiro per il club nerazzurro, che in attacco sta già trattando gli arrivi di Dybala e Lukaku. Sappiamo, però, che nelle intenzioni della dirigenza vi è l’idea di comporre un super tridente con lo stesso Lautaro al centro del progetto. Tra l’altro, il Toro, ha da pochi giorni aperto una nuova attività in centro a Milano insieme alla compagna Agustina e non ha alcuna intenzione di cambiare aria in questo momento della sua vita.