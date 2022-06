Conte lo scarica sul mercato: diventa un affare per la Roma

Nuova opportunità di mercato per la Roma in uscita dal Tottenham di Antonio Conte

Per la Roma, la Premier League sta diventando a tutti gli effetti un serbatoio molto prezioso da cui attingere per rinforzare la propria rosa. Non è affatto un caso se Nemanja Matic sia stato il primo acquisto del nuovo mercato, arrivato a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Manchester United.

Ma basti pensare ad Abraham, Smalling, e Mkhitaryan, tre uomini chiave dell’ultima stagione giallorossa, tutti e tre con un importante trascorso in Inghilterra. La Premier League è in questo momento di gran lunga il campionato più avanti rispetto a tutti gli altri in Europa e José Mourinho sa bene che qualsiasi opportunità in uscita da quel campionato, in Italia può fare la differenza.

Un ultimo nome sull’agenda giallorossa accostato in Inghilterra dal ‘The Sun’ è quello di Emerson Royal, esterno brasiliano dotato di grande talento e forza fisica, ai margini del progetto di Antonio Conte e Fabio Paratici al Tottenham. Arrivato appena un anno fa su richiesta di Nuno Espirito Santo, non ha mai conquistato il gradimento tecnico dell’allenatore leccese.

Calciomercato Roma, Emerson Royal opportunità per la fascia

I tabloid inglesi sono sicuri che per l’ex Barcellona in questo mercato sarà una corsa a due, tra la Roma alla ricerca di un laterale destro e l’Atletico Madrid, già sulle tracce del calciatore appena prima del trasferimento in Inghilterra. Gli ‘Spurs’ stanno già osservando altri obiettivi a destra e potrebbero lasciarlo andare a titolo definitivo per un’offerta da 25 milioni di euro.

Il vero ostacolo per la Roma, però, è rappresentato da un altro affare che sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo. Da settimane il club giallorosso sta infatti lavorando alla chiusura dell’operazione Celik dal Lille, esterno che arriverebbe per giocarsi il posto a destra con Karsdorp. Sebbene il grande apprezzamento di Mourinho nei confronti di Emerson, il laterale turco potrebbe chiudere definitivamente gli arrivi sulla destra.