Champions decisiva, Gotze può essere rossonero

Mario Gotze potrebbe diventare presto un calciatore rossonero: l’indiscrezione che arriva dalla Germania

In Olanda Mario Gotze ha trovato una seconda giovinezza. Due stagione con la maglia del Psv per dimostrare di essere ancora decisivo.

Il trequartista tedesco nell’Eredivisie è tornato a mostrare il suo talento: diciotto gol e diciotto assist nei due anni vissuti ad Eindhoven hanno riacceso i riflettori sul 30enne di Memmingen.

Per lui si è parlato a lungo e con insistenza di un possibile approdo al Benfica, anche perché la società portoghese ha affidato la panchina all’ex allenatore del PSV Roger Schmidt. Accostato anche a Roma e Milan, il suo destino potrebbe essere rossonero stando a quanto riportato dalla ‘Bild’.

Calciomercato Milan, per Gotze c’è un futuro rossonero

Non il rossonero del Milan però, perché stando al quotidiano tedesco è l’Eintracht Francoforte la società pronta a far partire l’assalto per il trequartista trentenne. Per arrivare a Gotze si può sfruttare la clausola da 4 milioni di euro che consentirebbe al calciatore di liberarsi dal Psv.

Una cifra bassa per un calciatore che ha dimostrato di saper ancora dire la sua ad alto livello. Anche per questo Milan e Roma si erano mostrate interessate al calciatore, ma ora il futuro potrebbe riportarlo in Bundesliga: c’è l’Eintracht – che disputerà la prossima Champions dopo aver vinto l’Europa League – pronto a far partire l’assalto.