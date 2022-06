Pace fatta e annuncio shock: “Conte tornerà alla Juve”

Antonio Conte e il calcio italiano potrebbero ricongiungersi. Annuncio in diretta, e a sorpresa, per la Juve: occhio al ribaltone in panchina

La Juventus si appresta a programmare la nuova stagione, una stagione in cui i bianconeri hanno la chiara intenzione di tornare a vincere titoli, dopo un’annata senza festeggiare che ha interrotto una striscia decennale.

E con in panchina Massimiliano Allegri, a meno di clamorosi ribaltoni. Sono circolate diverse voci sui contrasti tra l’allenatore livornese e la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sul tema del calciomercato e la foto con il nuovo DS del Psg Campos a Montecarlo non ha fatto altro che alimentare i rumors. In prospettiva futura, ad ogni modo, occhio a cosa potrebbe davvero succedere per la panchina bianconera. In particolare, un nome mai dimenticato, neanche dopo un recente passato vincente all’Inter, è quello di Antonio Conte, ora al Tottenham. In futuro le strade potrebbero clamorosamente ricongiungersi.

Calciomercato Juventus, Conte per il dopo Allegri

Ne ha parlato in diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’ il giornalista e tifoso juventino Romeo Agresti: “Momblano dice che il rapporto tra Conte e la Juventus è tornato buono? Di più, non è buono, ma ottimo. Se Allegri dovesse andare via, ma al momento non c’è alcun segnale che questo accada, il nome del tecnico salentino del Tottenham è da tenere in considerazione. Ma sono sicuro che a prescindere da questa estate, prima o poi Conte tornerà alla Juve come sono tornati prima di lui sulla panchina bianconera lo stesso Allegri, ma anche Trapattoni e Lippi“. Insomma, una porta bisogna tenerla aperta, perché certi amori non finiscono e possono improvvisamente ricominciare. I tifosi già sognano.