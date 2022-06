Da Lukaku a Skriniar e Dumfries: l’Inter ha le idee chiare

L’Inter è l’assoluta protagonista di questo inizio di calciomercato: tutte le ultime su Lukaku, Bremer, Skriniar e Dumfries

Sono i nerazzurri a far sognare maggiormente i tifosi in questo inizio di calciomercato, con tanti grandi nomi in entrata ed il sacrificato che sembra essere uno: Milan Skriniar.

Per riuscire a completare il tridente delle meraviglie composto da Romelu Lukaku, Paulo Dybala e Lautaro Martinez, Beppe Marotta potrebbe essere costretto a salutare uno dei suoi gioielli. Il difensore slovacco sembra essere il giusto compromesso tra le offerte presenti sul mercato ed il minor danno possibile: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il PSG si sarebbe spinto fino a 50 milioni con l’aggiunta di una contropartita tecnica. Tra i giocatori offerti dai parigini ci sarebbero Kherer e Draxler, ma i nerazzurri vorrebbero 80 milioni cash per lasciar partire Skriniar. Tutte le ultime sul mercato dell’Inter.

Calciomercato Inter, non solo Skriniar | Giornata decisiva per Lukaku

Quella di domani, inoltre, potrebbe essere la giornata decisiva per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. L’Inter e il Chelsea stanno dialogando per un prestito oneroso con i nerazzurri che attualmente offrono 5 milioni più 2 di bonus. Una cifra ritenuta troppo bassa dai ‘Blues’, ma i margini di manovra sembrano esserci: il club meneghino sarebbe disposto a spingersi anche fino a 10/12 milioni per il prestito oneroso. Inoltre, il Chelsea sarebbe disponibile anche a valutare l’inserimento di uno tra Skriniar, Bastoni e Dumfries nell’operazione.

Intanto, il Torino ha fissato il prezzo per lasciar partire Gleison Bremer: per il brasiliano i granata vogliono 40 milioni di euro. Il giocatore ha già un accordo di massima con l’Inter, ma il nuovo prezzo fissato dal ‘Toro’ potrebbe mettere in difficoltà il club meneghino, soprattutto perché non manca la concorrenza.