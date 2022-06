Dzeko alla Juventus: il nuovo annuncio cambia tutto

Il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere lontano dall’Inter. Il bomber bosniaco è stato accostato anche alla Juventus: l’ultimo annuncio cambia tutto

Edin Dzeko aveva un compito piuttosto gravoso in questa stagione: raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku e non farlo rimpiangere.

Compito assolto parzialmente, dato che lo scudetto non è arrivato e neanche il numero di gol realizzato da Big Rom. Ora, però, la situazione potrebbe ribaltarsi e riportare a casa il bomber belga. E allo stesso tempo a dire addio potrebbe essere l’attaccante bosniaco, soprattutto se l’Inter dovesse riuscire a chiudere il trio delle meraviglie con Paulo Dybala. Negli ultimi giorni, sono emerse diverse possibili squadre per il centravanti ex Roma, tra cui anche la Juventus. Dei bianconeri si è parlato e tanto da prima dell’arrivo del bomber all’Inter, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Ora la pista potrebbe improvvisamente tornare in auge. Oppure tutto, anche in quest’occasione, potrebbe finire in un nulla di fatto.

Dzeko e l’ipotesi Juventus: smentita la pista in diretta

Della possibilità che Dzeko vada alla Juventus, ne ha parlato Massimo Zampini, opinionista e noto tifoso bianconero. Su quest’opportunità chiude nettamente: “Mi stanno smentendo categoricamente la pista Dzeko per la Juventus“. Insomma, il matrimonio tra il bosniaco e i bianconeri non s’ha da fare, soprattutto via Inter. Vedremo quali opportunità i nerazzurri si terranno in caldo per il futuro e se davvero l’ex Roma lascerà Milano. Di certo, un suo arrivo alla Juventus ora pare tremendamente complicato.