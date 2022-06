Contatti per Jovic in Serie A: confermata indiscrezione CM.IT

Un club di Serie A ha avviato i contatti col Real Madrid per portare in Italia Luka Jovic: confermata l’indiscrezione di Calciomercato.it

Luka Jovic può davvero sbarcare in Serie A. L’attaccante serbo – accostato in passato a club come Milan e Inter – al Real Madrid è chiuso dall’immenso Karim Benzema, che non gli permette di trovare spazio e minutaggio con continuità. Nella stagione da poco conclusa ha collezionato soltanto 19 presenze condite da 1 gol e 3 assist tra Liga, Champions League e Coppa del Re.

Numeri che attestano chiaramente come il calciatore ex Eintracht Francoforte non sia parte integrante del progetto dei ‘Blancos’. Non a caso, il club spagnolo e gli agenti del classe ’97 sono alla ricerca di una nuova sistemazione e questa volta c’è la concreta possibilità di sbarcare in Italia. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, c’è un ritorno di fiamma da parte della Fiorentina. La ‘Viola’ targata Italiano vuole approfondire l’affare in prestito con diritto di riscatto, forti anche degli ottimi rapporti con l’entourage.

Calciomercato Fiorentina, contatti col Real per Jovic

La conferma dell’indiscrezione arriva da ‘Sky Sport’, che riferisce come anche oggi siano andati in scena dei contatti tra la società toscana e il Real Madrid. Al momento va riscontrato, sempre secondo il noto emittente satellitare, un problema legato all’ingaggio. Il serbo, infatti, percepisce ben 6 milioni di euro netti, troppi chiaramente per le casse della Fiorentina. Si sta, dunque, lavorando ad un trasferimento a titolo temporaneo con la partecipazione delle ‘Merengues’ allo stipendio della punta. Vi terremo aggiornati.