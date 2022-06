VIDEO CM.IT | Inter, l’agente di Radu in sede: “Può essere una possibilità”

Inter, l’agente di Radu in sede per parlare del futuro del portiere: “Può essere una possibilità”

Oscar Damiani Jr, agente di Ionut Radu, è stato intercettato all’uscita della sede dell’Inter. “Una visita di cortesia” come ha tenuto a precisare ai microfoni dei giornalisti presenti tra cui l’inviato di Calciomercato.it. Il rappresentante del portiere romeno ha però sottolineato come nella prossima settimana potrebbero emergere importanti novità per quanto riguarda il futuro del suo assistito.

“Settimana prossima potrebbero esserci novità. La Cremonese può essere una possibilità, l’Udinese non so” ha affermato Damiani. Oltre ai friulani e ai neopromossi grigiorossi, Radu piace però anche in casa Empoli. Gli azzurri hanno riscattato Vicario dal Cagliari, ma il portiere piace tantissimo alla Fiorentina e potrebbe cambiare aria in estate per una piazza più ambiziosa come quella viola. Le pretendenti in Serie A per Radu, quindi, non mancano, ma non va esclusa l’ipotesi estera: “Magari in Francia, anche se il ragazzo preferirebbe rimanere in Italia”.

Intermediario di Lucien Agoume, Damiani ha parlato anche del centrocampista francese, sotto contratto con l’Inter fino al 2025. Il classe 2002 ha disputato l’ultima stagione in prestito al Brest, in Ligue 1: “Ne parleranno prossimamente col suo agente” ha affermato l’agente.