CMIT TV | Juventus, piano per l’esterno: “Prezzo senza senso”

Juventus, Di Maria e non solo: il piano per l’esterno d’attacco raccontato alla CMIT TV: “Prezzo senza senso”

Intervenuto alla CMIT TV in diretta, Matteo Caronni ha parlato di Juventus e in particolare di mercato per il club bianconero. Soprattutto per quanto riguarda l’esterno d’attacco. “Credo questa sia la settimana decisiva per Di Maria, ma penso che la Juve stessa abbia capito che si andrà verso il no. Non è da escludere che Di Maria prenda ancora tempo e la Juve a quel punto dica no”.

Caronni ha parlato anche della possibilità di una nuova offerta per la prossima settimana: “Dovesse ricevere il no di Di Maria entro il weekend, mi risulta che la Juventus farà un affondo molto importante per Zaniolo. Mi risulta un’offerta di massima: la Roma già se l’aspetta, sarà un’operazione stile Chiesa, pagamento su più anni, dove sborserà all’inizio i primi milioni con maxi rata finale, per un totale di 55 milioni di euro. Personalmente è un’operazione che non la farei mai, è un prezzo senza senso. Io ero un grande fan di Zaniolo, ma bisogna vedere la realtà in faccia. Questo è stato un anno zero dopo l’infortunio, ma in campionato ha fatto due gol. La sua è una stagione da 4/4.5, ad oggi è una scommessa. Con quella spesa puoi prendere certezze e non scommesse, tipo Asensio o Pulisic. Mi sembra di rivedere l’operazione Bernardeschi. L’Inter ha il 15% di percentuale su Zaniolo, ma questo non rappresenta un problema”.

CMIT TV, Caronni contro Dybala: “Un piede in due scarpe”

Caronni ha parlato anche di Paulo Dybala e dell’ipotesi Inter: “Già da marzo dicevo che era d’accordo con l’Inter. Io non sono mai stato suo grande fan, l’ho trovato poco corretto e poco vero. Lui si è sempre venduto come juventino, non puoi piangere in quel modo davanti ai tuoi tifosi e poi firmare per l’Inter. O fai lo juventino o fai il professionista, lui ha voluto tenere il piede in due scarpe. Tu se vai all’Inter non fai un torto alla dirigenza della Juventus, ma a quei tifosi che piangevano per te. Per uno come lui che si è venduto da bandiera del club, allora devi essere coerente con te stesso”.

Caronni ha parlato anche di altri nomi, ma molto complicati: “Antony? E’ il calciatore che farebbe contenti tutti i tifosi della Juventus, anche più di Di Maria. Ma non credo che sarà lui, se si dovesse muovere sarà per un top club di Champions, l’Ajax per meno di 60 milioni cash non lo cede. Gabriel Jesus lo prenderei per fargli fare il ruolo che fa meglio, cioè l’attaccante. Allegri sarebbe d’accordo, ma lui ha spinto tantissimo su Di Maria. Se Di Maria non è ancora una pista mollata è perché Allegri sta spingendo tantissimo per lui. Sul mercato vedo sempre poca voglia di rischiare, vedo poca voglia di andare a scoprire un giocatore magari meno noto ma valido come altri”.