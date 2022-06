Milan e Juventus gelate: no secco per Mourinho

Un giocatore della Roma nel mirino di Milan e Juventus, ma la sua volontà è restare in giallorosso con Mourinho: decisione presa

Con Mourinho in panchina, la Roma è tornata ad alzare un trofeo dopo 14 anni di digiuno. Il tecnico portoghese vuole far sì che sia solo l’inizio di un ciclo e dunque, in vista del mercato, oltre a ottenere rinforzi di livello vuole trattenere giocatori ritenuti da lui fondamentali.

E’ il caso di Bryan Cristante, che, incassata la fiducia dello ‘Special One’, vuole a sua volta restare nella Capitale. La ‘Gazzetta dello Sport’ rilancia l’interessamento di Milan e Juventus, per un giocatore capace di giostrare a centrocampo ma anche in altri ruoli (all’occorrenza centrale difensivo o trequartista atipico). Al momento, il giocatore non intende lasciare i giallorossi, in attesa di notizie importanti sul rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2024.