ESCLUSIVO | Napoli, due squadre chiedono Zanoli: si tratta il rinnovo

Due club su Alessandro Zanoli: il terzino destro si è messo in evidenza nell’ultimo tratto di stagione ed il Napoli tratta il rinnovo

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo nella parte finale della stagione è stata la chiave per mettersi in mostra. Luciano Spalletti ha scelto Alessandro Zanoli per coprire la corsia destra bassa del Napoli, nonostante in quella zona di campo ci fosse il più esperto Malcuit.

La scelta del tecnico azzurro ha fatto seguito a quella fatta in ritiro, quando Zanoli è stato testato e confermato. Poco lo spazio trovato nella prima parte della stagione: anche perché uno come Di Lorenzo è difficile da panchinare.

Zanoli ha lavorato con dedizione in allenamento, come ha sempre detto e ribadito Spalletti: ed ecco il motivo per cui le prestazioni fornite hanno attratto l’attenzione di diversi club.

Zanoli, Cremonese ed Empoli hanno sondato il Napoli

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, più di un club si è mosso per sondare il Napoli e comprendere se Zanoli può lasciare, già solo in prestito, la maglia azzurra. Il ds Giuntoli fa del giocatore una valutazione molto alta, sintomo della grande considerazione. Inoltre, lo stesso dirigente azzurro sta studiando la strategia per adeguare e prolungare il contratto del giocatore che scade nel giugno del 2023.

Empoli e Cremonese, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono i due club che più degli altri si stanno muovendo per avere Zanoli. I rapporti tra le società sono ottimi ed, ovviamente, si cercherà la strada migliore per valorizzare il calciatore. La palla passa al Napoli: l’intenzione, al momento, sembra esser quella di confermare il classe 2000 a disposizione di Spalletti.

Se dall’area tecnica, però, dovessero arrivare indicazioni per consentire a Zanoli di giocarsi il posto in un club di A senza mostri sacri come Di Lorenzo, allora le strade che portano a Cremona ed Empoli sono quanto mai aperte per il terzino cresciuto nel Carpi ed oggi punto importante anche dell’Under 21 di Nicolato.