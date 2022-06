Confermata la notizia di CM.IT: visite mediche e bye bye Juve

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza l’operazione ormai conclusa. Dopo l’accordo, ecco le visite mediche e la firma

Il futuro del talentuoso esterno non sarà alla Juventus. L’addio a questa pista battuta di recente dai bianconeri è praticamente ufficiale, in attesa dell’annuncio vero e proprio.

Stiamo parlando di David Neres, esterno brasiliano lo scorso gennaio trasferitosi dall’Ajax allo Shakhtar Donetsk. A causa dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, però, il 25enne non è mai sceso in campo con la maglia della squadra allenata dal ‘nostro’ De Zerbi. Nei giorni scorsi si è parlato di un nuovo tentativo della Juve, come noto a caccia di rinforzi sulle fasce, ma Calciomercato.it vi aveva spiegato che restava ‘blindato’ l’accordo di circa 16 milioni tra lo stesso Shakhtar e il Benfica raggiunto settimane fa.

La notizia di CM.IT è stata confermata in queste ore, in Portogallo danno infatti Neres alle prese con le visite mediche con il Benfica prima della firma sul contratto. L’operazione è dunque in chiusura, il futuro del classe ’97 nativo di San Paolo sarà a Lisbona.