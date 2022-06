CM.IT | Ritorno di fiamma Juve, ma per l’alternativa a Di Maria regge l’accordo tra club

La Juventus attende ancora una risposta da Angel Di Maria, ma nel frattempo sonda una vecchia pista. Ecco le ultime di Calciomercato.it

La Juventus è ancora in attesa di una risposta da Angel Di Maria. Il club presieduto da Andrea Agnelli e l’entourage dell’ormai ex PSG continuano a lavorare per arrivare a un accordo che farebbe felice Massimiliano Allegri.

Per evitare di farsi cogliere impreparati dinanzi a un no dell’argentino, obiettivo pure del Barcellona, Cherubini e soci si stanno muovendo fronte alternative: una di queste è David Neres. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte Calciomercato.it, per il brasiliano c’è stata di recente una richiesta d’informazioni, visto che la firma con il Benfica non è ancora arrivata.

CM.IT: la Juventus torna su Neres, in attesa di Di Maria. Resiste l’accordo Benfica-Shakhtar

Da tempo nei radar bianconeri, l’esterno mancino ha lasciato l’Ajax a gennaio per trasferirsi allo Shakhtar, ma a causa dello scoppio della guerra Russia-Ucraina non ha giocato nemmeno un minuto con la squadra guidata da De Zerbi. I bianconeri restano vigili sul classe ’97, anche se al momento resta saldo l’accordo di massima tra il Benfica e lo Shakhtar sulla base di 16 milioni di euro. La firma non è ancora arrivata perché i lusitani aspettavano di cedere prima di acquistare l’ex Ajax.

Ad oggi non troviamo riscontri su un’offerta bianconera da 10 milioni di euro. Cifra che, tra le altre cose, è ben lontana dalla valutazione di 16-18 milioni di euro fatta dal club ucraino. Un gioco d’incastri, dunque, che si risolverà solamente una volta conosciuto il colore della fumata delle due trattative sull’asse Lisbona-Kiev e Torino-Buenos Aires.