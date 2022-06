Inter, gioie e dolori: due sacrificati eccellenti ma hanno già scelto i sostituti

Inter scatenata sul mercato tra cessioni necessarie e grandi colpi in entrata

Dal mercato disegnato dai dirigenti nelle ultime settimane, sembrerebbe proprio che l’Inter abbia una gran voglia di riscattare lo scudetto mancato all’ultima giornata con una squadra ancor più forte. Sebbene i noti problemi economici, il club nerazzurro sta lavorando da tempo su grandi colpi in dirittura d’arrivo.

Il primo, dopo aver già bloccato André Onana ed Henrikh Mkhitaryan a zero, dovrebbe essere Paulo Dybala, il centravanti argentino lasciato andare in scadenza di contratto dalla Juventus e vicino ad un’intesa di massima con l’Inter. Ma non solo, perché negli ultimi giorni anche il colpo Romelu Lukaku, quasi impensabile sino a poche settimane fa, sta realmente prendendo forma grazie allo strepitoso lavoro di mediazione portato avanti dallo stesso centravanti belga con il Chelsea.

L’ex nerazzurro tornerebbe a Milano con la formula del prestito, per comporre un tridente da sogno con gli argentini Dybala e Lautaro Martinez. Ma non è tutto, perché in uscita l’Inter dovrà fare registrare necessariamente qualche uscita e, dopo aver blindato Bastoni e Lautaro, avrebbe individuato in Milan Skriniar il possibile sacrificato con cui far cassa.

Calciomercato Inter, Skriniar e Dumfries in uscita

Come ribadito più volte dai dirigenti nerazzurri, l’Inter avrà l’esigenza di rispettare un progetto di ampia sostenibilità economica. Per finanziare dunque le entrate di Dybala e Lukaku, i sacrificati potrebbero essere due: Milan Skriniar, corteggiato dal Psg, e Denzel Dumfries, richiesto da diversi club in Premier League.

Così nel sondaggio di oggi abbiamo chiesto su Twitter agli utenti di calciomercato.it, su quale coppia l’Inter dovrebbe investire per rimpiazzare i due difensori. A prevalere nettamente sugli altri è stato il tandem Bremer-Udogie, con il 70,3% dei voti. Al secondo posto staccato il duo Cambiaso-Bremer (14%), davanti a Demiral-Cuadrado (10,5%) e Milenkovic-Udogie (5,2%)