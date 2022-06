“Presuntuoso e arrogante”: bufera totale su Donnarumma

Donnarumma sul banco degli imputati dopo Germania-Italia per gli errori in campo e per il suo atteggiamento fuori, i social su tutte le furie

La Nazionale di Mancini va in vacanza con una sconfitta molto pesante contro la Germania. Il 5-2 di Monchengladbach mortifica gli azzurri molto al di là del punteggio e oltre a complicare molto il cammino in Nations League chiarisce che per il futuro ci sarà molto da lavorare per tentare una nuova risalita.

Il giorno dopo, è il momento delle analisi e dei commenti, evidenziando non soltanto gli errori di ieri del Ct e dei giocatori in campo, ma anche quanto accaduto nel postpartita. La risposta piccata di Donnarumma alla domanda posta dalla giornalista Rai Tiziana Alla ha fatto molto discutere. Non si sono fatte attendere le contro-repliche da parte degli addetti ai lavori e della community social, in moltissimi hanno infatti stigmatizzato l’atteggiamento del portiere e capitano della Nazionale.

“Non si rende conto dei suoi errori”, Donnarumma finisce nel mirino in campo e fuori: il portiere nella tempesta

Il giornalista Sandro Sabatini di ‘SportMediaset’, intervistato a ‘Radio Radio’, non è stato tenero nei confronti di Donnarumma. “Il problema non è fare qualche papera, quelle ogni tanto capitano – ha spiegato – Ma lui, semplicemente, non è bravo con i piedi. E se non si rende conto di questo e davanti alle critiche risponde in quel modo, vuol dire che non vede i suoi errori e ciò mi preoccupa molto. Credo che dal punto di vista tecnico abbia smesso di crescere da quando, al Milan, perse il suo primo preparatore (Valerio Fiori, ndr)”. Gli fanno eco tutte le reazioni, sui social, all’atteggiamento di Donnarumma tenuto nel postpartita. Per molti, una dimostrazione di arroganza e presunzione inaccettabile. Ecco alcuni post su Twitter che lo mettono nel mirino:

#Donnarumma è questo…nessuna sorpresa. E gli hanno dato pure la fascia di capitano. — Raid (@RR84_Raid) June 15, 2022

La domanda di #TizianaAlla è pertinente perché basata su fatti e posta con rispetto.#Donnarumma nervoso per il 5-2 e va be'… Però la sua risposta è scortese e soprattutto rileva IL problema: Gigio non si rende conto dei difetti o comunque non accetta critiche per migliorare. — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) June 15, 2022

Dopo un anno torno ad essere dispiaciuto per #Donnarumma

Un anno fa sportivamente, oggi umanamente

Ha decisamente perso la bussola — Ex0 (@Francex01) June 15, 2022

Nelle parole di #Mancini, #Donnarumma e #Barella ho visto i due grandi problemi di questa nazionale: la convinzione che l'Europeo vinto conferisca immunità eterna alle critiche e che oggi ogni figuraccia sia accettabile perchè "Avevamo in campo i ragazzini". — Andrea Dalmasso (@Andre_Dalma) June 15, 2022

Arrogante e presuntuoso, gli va levata la fascia da capitano subito. #Donnarumma https://t.co/GwO3iBJBzL — Caterina Avenali 🇪🇺 (@cateave) June 15, 2022