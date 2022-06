“Fallo pure”: Donnarumma è una furia, battibecco in diretta

Donnarumma è una furia in diretta televisiva: non gradisce il riferimento agli errori e risponde alla giornalista

Disfatta Italia e a complicare le cose per la Nazionale arriva anche la polemica post gara di Donnarumma. Il portiere si è presentato dopo la sfida con la Germania ai microfoni della Rai e ha avuto un battibecco con la giornalista.

Prima l’analisi del match: “Ci è mancato tutto questa sera. C’era anche un po’ di stanchezza: cinque partite a fine stagione, ma non vogliamo cercare scuse. Ora analizziamo tutto. Abbiamo avuto anche qualche occasione ma non va bene: ora analizzeremo tutto”.

ERRORE MIO – “Abbiamo fatto tutti degli errori questa sera. Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via. Dopo gli errori si cresce: bisogna guardarsi in faccia, riposare e tornare più forti di questa sera”.

BATTIBECCO – A questo punto la giornalista incalza: “Non voglio infierire ma non è la prima volta che mi capita”. Il portiere risponde: “Quando mi è capitato? Con il Real Madrid, con il fallo? Se vogliamo fare polemiche, facciamo polemiche: io faccio un discorso di squadra, tutti abbiamo sbagliato, non c’è nessun colpevole. Se vuoi dare la colpa a me fallo pure, sono il capitano, mi prendo le mie responsabilità e vado avanti a testa alta. Dagli errori si impara? Te l’ho detto io a te che dagli errori si impara, mi hai risposto che non è la prima volta. Volete fare ancora questioni sugli errori”.