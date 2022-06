Si è stufato del Milan: ceduto a una big per 50 milioni

Giocatore scontento e assalto dalla Premier: il Milan potrebbe venderlo per 50 milioni di euro

Complice l’esplosione di Sandro Tonali, le prestazioni e il ruolo di Ismael Bennacer all’interno della rosa del Milan sembrano essere passate piuttosto in sordina. L’algerino, che ha concluso la stagione con 40 presenze complessive tra coppe e campionato, potrebbe avere più spazio nel corso della prossima stagione complice l’assenza della Coppa d’Africa e l’addio di Franck Kessie.

Il Milan avrebbe già individuato il sostituto dell’ivoriano in Renato Sanches, profilo da tempo seguito e molto vicino ai rossoneri. Il futuro di Bennacer però non appare così certo. Con la nuova proprietà ora si discuterà di un eventuale rinnovo, ma dall’Inghilterra sottolineano come il centrocampista sia finito nel mirino del Manchester United. Inoltre si sottolinea come lo stato d’animo del giocatore non sia propriamente dei migliori. Nonostante le oltre 40 gare stagionali disputate, il calciatore non sarebbe particolarmente felice. In diverse circostanze è subentrato dalla panchina e non è più un titolare inamovibile come lo era nella precedente stagione. Anche per questo motivo Bennacer starebbe valutando l’addio.

Calciomercato Milan, il Manchester United pronto all’offerta per Bennacer

Stando a quello che riferisce il ‘Sun’, i ‘Red Devils’ avrebbero messo gli occhi sul giocatore del Milan e presto potrebbero addirittura bussare alla porta dei rossoneri con un’offerta sul tavolo, sfruttando anche il suo stato d’animo. Con un contratto ancora da firmare, il Milan potrebbe inoltre tenere aperto uno spiraglio di cessione se l’offerta potrebbe essere ritenuta soddisfacente. I rossoneri, per l’algerino, chiedono 50 milioni di euro.

Il nuovo tecnico della società inglese, Erik ten Hag, avrebbe infatti chiesto espressamente nuovi rinforzi a centrocampo, complice anche un Pogba destinato a tornare alla Juventus. Il Manchester United sarebbe pronto ad offrire all’algerino un ingaggio attorno ai 3,5 milioni di euro. La proposta del Milan sarebbe per il momento leggermente inferiore (3 milioni più bonus). Staremo dunque a vedere se dall’Inghilterra arriverà in casa rossonera una proposta allettante.