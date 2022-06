Pogba-Juventus, tutto fatto: data e dettagli

Non ci sono più dubbi ormai sul ritorno di Pogba alla Juventus, ecco quando il francese si unirà di nuovo ai bianconeri

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è sempre più vicino e, sebbene la cosa non abbia ancora i crismi dell’ufficialità, manca ormai davvero poco alla nuova avventura del francese in bianconero.

Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus non teme la minaccia del Psg: Pogba vuole la Juventus. I tempi si allungano soltanto per motivi burocratici e l’iter si finalizzerà nei primi giorni di luglio. Indicazioni confermate dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che spiega come tutti i costi dell’operazione, in questo modo, finiranno nel nuovo bilancio, per decisione condivisa dalle parti. Pogba il 4 luglio si unirà al ritiro della Juventus e firmerà un quadriennale da 10 milioni di euro bonus compresi.