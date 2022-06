L’annuncio di de Ligt scatena i tifosi: “Welcome to Barcelona”

Ogni volta che de Ligt si esprime si scatenano polemiche: questa volta sono i tifosi del Barcellona ad accoglierlo

Vestendo la maglia dell’Olanda Matthijs de Ligt è tornato a splendere, ricordando a tutti che centrali del suo livello sono difficili da trovare: la sua ‘uscita’ post partita, poi, ha scatenato nuovamente i tifosi.

Nelle scorse settimane le dichiarazioni dell’olandese sulla stagione che si è appena conclusa hanno aperto una discussione riguardo al suo futuro con la Juventus. Nella prossima stagione l’ex Ajax è chiamato a raccogliere l’eredità di Giorgio Chiellini anche a livello di leadership, ma per farlo non dovrà esserci un addio. Molti grandi club, però, sono alla ricerca di rinforzi in difesa e potrebbero fiondarsi su de Ligt: Chelsea e Barcellona, in particolare, sembrano essere le società più interessate. Sotto al ‘tweet’ del difensore bianconero dopo la vittoria con la propria nazionale, i tifosi dei due club hanno invocato il suo trasferimento. In tutto questo, non sono mancati anche i commenti da parte dei tifosi bianconeri. Di seguito alcuni dei ‘tweet’:

V important to end this season with a win! Now time for some holidays! 🦁 @onsoranje #NationsLeague pic.twitter.com/hCNMevwleY — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) June 14, 2022

Welcome to Barcelona ❤️💙 — CenTauro 🐐💙❤️😎 (@ConcienteRapero) June 15, 2022

🔵🔴❤💙

Come to Barcelona 💙 — Ammar Alqadri 🇯🇴 (@alqadri_ammar) June 14, 2022

Come to Chelsea. — Chris. 🏆🌍 (@EmenaIo) June 14, 2022

Now sign for Chelsea mate — Dainéil Ó Corra (@ua_Corra) June 15, 2022

Rimani futuro capitano🤍🖤 — Christian Romano (@Christi89971146) June 14, 2022