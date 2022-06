Maxi offerta del Chelsea: per la Juventus cambia tutto

Thomas Tuchel ha scelto quale sarà il grande obiettivo in difesa ed il Chelsea prepara un maxi offerta: Juventus avvertita

Il mercato dei difensore è un terreno estremamente complicato: i profili pronti per una grande squadra sono pochi ed i costi, per questo, sono elevatissimi. Lo sa bene anche Thomas Tuchel, che però avrebbe già scelto il suo obiettivo principale.

Il tecnico tedesco ha conquistato una Champions League alla guida del Chelsea e l’anno prossimo, con le questioni societarie ormai alle spalle, vuole tornare a dare l’assalto alla Coppa dalle grandi orecchie. Per farlo sarà necessario trovare un nuovo padrone della difesa dopo gli addii a zero di Rudiger e Christensen e Tuchel avrebbe già individuato il suo rinforzo ideale. Tra i profili presi in esame dai ‘Blues’ per la retroguardia, inoltre, non è un mistero che ci sia anche Matthijs de Ligt: nei prossimi giorni sono attesi importanti sviluppi.

Calciomercato Juventus, Tuchel ha scelto Kounde | De Ligt può restare ancora a Torino

Secondo quanto riportato sulle colonne dell’Evening Standard’, nonostante l’infortunio patito, il Chelsea continua a ritenere Jules Kounde come l’obiettivo principale per la difesa e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta da oltre 50 milioni al Siviglia. Il difensore classe ’98 si è imposto come uno dei migliori giocatori della Liga negli ultimi anni e ora sembra essere pronto al grande salto in una big. La scelta di Thomas Tuchel di andare su Kounde, poi, avrebbe anche un chiaro effetto sulla Juventus.

Il Chelsea, infatti, rappresenta la principale pretendente a Matthijs de Ligt e se dovesse arrivare il francese un doppio colpo di questa caratura sarebbe da escludere. A quel punto, come anticipato nei mesi scorsi su Calciomercato.it, i bianconeri potrebbero trovare la strada spianata per il rinnovo di contratto dell’olandese. Nella prossima stagione, quindi, l’ex Ajax dovrebbe essere ancora al servizio di Massimiliano Allegri.