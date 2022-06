CM.IT | Pranzo in corso, l’Inter prova a chiudere per Asllani

Inter, pranzo in corso con l’Empoli per Asllani: il centrocampista albanese è un nome caldissimo in casa nerazzurra

Dopo l’affare praticamente concluso legato a Mkhitaryan, che arriverà a Milano a costo zero, l’Inter prova ad anticipare la concorrenza e per la mediana punta fortemente Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese classe 2002 è infatti il grande obiettivo per il centrocampo nerazzurro: l’uomo individuato di ricoprire l’incarico di vice-Brozovic.

Il giovane centrocampista ha saputo mettersi in mostra con la maglia dell’Empoli e in particolare nella seconda parte di stagione, segnando tra l’altro proprio contro l’Inter a San Siro il suo primo (e finora unico) gol in Serie A. L’Inter si è incontrato a Milano proprio con i rappresentanti del club toscano e il tema del pranzo è stato proprio Asllani. Il giocatore piace tantissimo e la trattativa è entrata nel vivo. I dialoghi proseguono e l’affare sembra essere ormai davvero prossimo alla conclusione.

Inter-Empoli ai dettagli per Asllani: ai toscani piace Marin

Vanno definiti gli ultimi dettagli per quanto riguarda il trasferimento, così come il possibile inserimento di una o più contropartite tecniche. Nel frattempo la società azzurra avrebbe già individuato il rimpiazzo del giocatore albanese. All’Empoli infatti piace molto il romeno Marin del Cagliari che, complice la retrocessione della squadra sarda, potrebbe approdare in Toscana a cifre favorevoli.